В Кабардино-Балкарии за посредничество во взяточничестве будут судить экс-судью

Бывший мировой судья в КБР может провести ближайшие 10 лет за решеткой. В отношении мужчины завели дело о передаче взятки.

В Кабардино-Балкарии бывшего мирового судью подозревают в посреднической деятельности во взяточничестве. Об этом рассказали в управлении ФСБ России по КБР.

Следствие полагает, что мужчина предложил родственнику одного из осужденных помочь либо с досрочным освобождением, либо со смягчением приговора. Судья при этом отметил, что готов стать посредником в передаче денег.

По данному факту заведено уголовное дело. Экс-судье грозит лишение свободы на срок до 10 лет.