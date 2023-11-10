Женщина из Кабардино-Балкарии обманула 40 жителей Дагестана

Жительницу КБР подозревают в обмане 40 доверчивых пользователей соцсетей, проживающих в Дагестане. По данным следствия, она присваивала себе их деньги, обещая помочь с соцвыплатами.

В Дагестане завели уголовное дело по факту обмана жительницей Кабардино-Балкарии по меньшей мере 40 жителей региона. Об этом рассказали в МВД РД.

Следствие полагает, что мошенница знакомилась в различных группах в соцсетях и мессенджерах с наиболее активными участниками и приглашала их пообщаться в личных сообщениях. В ходе беседы она предлагала за деньги помочь оформить соцвыплаты. При этом подозреваемая скидывала им фотографии и документы граждан, которым якобы уже оказала помощь. Было установлено, что денежные средства она просто присваивала.

"На данный момент известна информация о 40 (пострадавших) жителях Дагестана. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество")"

– МВД региона