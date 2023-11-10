В Махачкале по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве

Сегодня в центре столицы Дагестана произошло убийство, в котором подозревается житель Буйнакска. Причиной стала его ссора с коллегой по бизнесу, точку в которой поставил нож.

Махачкалинские полицейские сегодня по горячим следам задержали жителя Буйнакска, который подозревается в убийстве, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

Трагедия произошла сегодня в центре Махачкалы, на проспекте Имама Шамиля, а задержать подозреваемого помогли бдительные горожане, опрос которых и помог установить его личность, передает "АиФ-Дагестан".

Как рассказал сам задержанный, 43-летний житель Буйнакска Гебек Маиндуров, у него с убитым были нерешенные вопросы по бизнесу, а встречались они потому, что Маиндуров купил у него машину и приехал рассчитаться за авто.

Между ними произошла ссора, и Маиндуров ударил 41-летнего продавца ножом в шею. Он умер на месте преступления.

На месте преступления работают следователи, которые устанавливают обстоятельства происшедшего и достоверность показаний подозреваемого.