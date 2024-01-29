В Ингушетии задержан экс-глава Магасского райсуда

Бывший председатель районного суда в Магасе был задержан за взятки. По версии следствия, после получения денег, он выносил более мягкие приговоры. нежели ого требовал обстоятельства дела.

В Ингушетии правоохранительные органы посадили под арест бывшего председателя районного суда в Магасе.Есть данные о том, что он злоупотреблял своим положением в личных целях. Он подозревается в причастности к коррупционным схемам и вынесении неправосудных приговоров.

«Аушев был задержан силовиками в Ингушетии. Его подозревают в получении взятки и впоследствии вынесении смягченных приговоров жителям республики»

– собеседник ТАСС

Уточняется, что его полномочия были прекращены осенью прошлого года. В релизе подчеркнуто, что этот случай является еще одним напоминанием о необходимости борьбы с коррупцией в судебной системе.