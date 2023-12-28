В Грузии задержаны торговцы «белой смертью» из Израиля и Беларуси

В Грузии завершилась масштабная операции по раскрытию преступных сетей, занимающихся продажей запрещенных веществ. В итоге было задержано 10 человек. Среди них – граждане иностранных государств.

В Грузии недавно произошло масштабное задержание торговцев «белой смертью».

Министерство внутренних дел Грузии сообщает о задержании 10 человек по обвинению в наркоторговле и приобретении наркотиков. Возраст задержанных варьируется от 18 до 55 лет. Среди задержанных не только граждане Грузии, но также граждане Израиля и Беларуси.

«Самая большая партия до 3 килограммов опиумного сырца была изъята в Тбилиси в районе Поничала. У двух человек, задержанных в этом районе, было также изъято 97,4 тысячи долларов, 6,1 тысячи лари и 2,8 миллиона рублей»

– пресс-служба МВД Грузии

Грузинское законодательство жестко регулирует оборот наркотических средств. За наркоторговлю и приобретение наркотиков могут последовать строгие наказания, вплоть до длительных сроков лишения свободы.

Поэтому для задержанных могут последовать серьезные судебные разбирательства и реальные сроки. Особенно это касается иностранных граждан, для которых процесс может быть осложнен международным правовым полем.