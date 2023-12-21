На Ставрополье арестовали двух мужчин за создание нарколаборатории

Двое мужчин оборудовали в доме на Ставрополье нарколабораторию. Сейчас злоумышленники находятся под арестом
В Ставропольском крае пресекли деятельность нарколаборатории. Об этом рассказала официальный представитель МВД России.
"Предварительно установлено, что в частном доме на территории сельского поселения Буденновского округа Ставрополья злоумышленники оборудовали нарколабораторию"
– Ирина Волк
Было установлено, что один из них занимался изготовлением запрещенных веществ, а второй – их реализацией.
Правоохранители обнаружили в нарколаборатории свыше 40 канистр с компонентами для изготовления наркотиков, а также свыше 2,7 кг готового мефедрона.
Подозреваемых арестовали. По данному факту завели уголовное дело.
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