На Ставрополье арестовали двух мужчин за создание нарколаборатории

Двое мужчин оборудовали в доме на Ставрополье нарколабораторию. Сейчас злоумышленники находятся под арестом

В Ставропольском крае пресекли деятельность нарколаборатории. Об этом рассказала официальный представитель МВД России.

"Предварительно установлено, что в частном доме на территории сельского поселения Буденновского округа Ставрополья злоумышленники оборудовали нарколабораторию"

– Ирина Волк

Было установлено, что один из них занимался изготовлением запрещенных веществ, а второй – их реализацией.

Правоохранители обнаружили в нарколаборатории свыше 40 канистр с компонентами для изготовления наркотиков, а также свыше 2,7 кг готового мефедрона.

Подозреваемых арестовали. По данному факту завели уголовное дело.