Вестник Кавказа

Директора школы в Ингушетии подозревают в получении зарплаты за 15 человек

Директора школы в Ингушетии подозревают в получении зарплаты за 15 человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии подозревают в трудоустройстве "мертвых душ" директора местной школы. Сумма ущерба составила сотни миллионов рублей.

Директор школы в Ингушетии стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает МВД республики.

"Следственным отделом межмуниципального отдела полиции "Сунженский" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении директора одной из школ города Сунжи"

– пресс-служба ведомства

Там отметили, что директор, используя служебное положение, в период с 2019 по 2022 год фиктивно устроил на работу в образовательное учреждение 15 человек, за которых в дальнейшем получал зарплату.

За все время он присвоил себе таким образом чуть меньше 870 тыс рублей.

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