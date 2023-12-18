В Ингушетии расследуют вооруженное нападение на мужчину в больнице

В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту стрельбы в больнице. В результате инцидента пострадал один человек.

Полиция и прокуратура в Ингушетии занимаются расследованием вооруженного нападения на мужчину, произошедшее в больнице. Об этом сообщает МВД республики.

"В дежурную часть полиции поступило сообщение из Малгобекской больницы о нападении на гражданина. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что в больницу явились двое неизвестных и попытались силой увести с собой мужчину, ухаживавшего за братом, который находится там на лечении"

– пресс-служба ведомства

Поняв, что у них не получается совершить задуманное, неизвестные совершили несколько выстрелов в мужчину, а затем покинули место происшествия. Пострадавшего госпитализировали с несколькими огнестрельными ранениями.

"Прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, а также даст оценку соблюдению требований законодательства об основах системы профилактики правонарушений должностными лицами. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования"

– МВД региона

По факту случившегося завели уголовное дело.