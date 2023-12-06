В Карачаево-Черкесии задержали подозреваемого в покушении на судью и замглавы казначейства

Правоохранителям удалось задержать одного из участников покушения на судью и замглавы казначейства в КЧР. Остальные подозреваемые по-прежнему находятся в розыске.

В Карачаево-Черкесии задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство судьи и замглавы казначейства. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

Следствие полагает, что после совершения преступления мужчина вместе с тремя сообщниками покинули Россию и скрывались в Турции. После этого их объявили в международный розыск и заочно арестовали.

К настоящему времени один из участников покушения задержан, местоположение остальных неизвестно.

Напомним, в феврале этого года четверо мужчин с битами атаковали в Черкесске судью Арбитражного суда КЧР и замглавы казначейства в республике. По данному факту было заведено уголовное дело.