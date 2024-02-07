В Дубае появятся "летающие такси"

Через два года начнутся авиаперевозки пассажиров на небольшие расстояния. Авиатакси будет развивать скорость до 320 км/ч.

"Летающие такси" планирует запустить в Дубае транспортная авиационная компания Joby Aviation из США.

Компания уже подписала соглашение с Управлением дорог и транспорта Дубая, пассажироперевозки стартуют в начале 2026 года, а по некоторым данным - уже в следующем годы. Эмират станет первым местом в мире, где будут запущены воздушные такси. Летательные аппараты будут работать на электричестве. Дубай на шесть лет получит эксклюзивное право на использование воздушного такси.

"Скорость "летающего такси" составит до 320 км/ч, что гарантирует тишину и приватность жителей Дубая"

– основатель Joby Aviation Джобен Бевирт

Небольшие транспортные средства, рассчитанные на четырех пассажиров и пилота, будут перемещаться в нескольких сотнях метров над землей. Ранее был проведен эксперимент совместно с NASA, который показал, что шум от авиатакси, летящего на высоте в 500 м не превышает шума от обычного разговора.

Ожидается, что воздушные такси помогут разгрузить дороги Дубая, трафик на которых увеличивается с каждым годом.