В Дагестане собираются реализовать три сотни инвестпроектов в сфере АПК

Опубликовано: 17:59, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В сфере АПК в Дагестане выполнят три сотни инвестпроектов. Часть из них включена в республиканский реестр инвестпроектов

В Дагестане намерены реализовать примерно 300 инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса. Об этом сказано в Telegram-канале Минсельхоза региона.

По словам главы ведомства, 14 из этих проектов на общую сумму свыше 24 млрд рублей включены в региональной реестр инвестпроектов.

"Инвестиционная деятельность осуществляется по нескольким направлениям: закладка садов и виноградников, создание плодоовощехранилищ, строительство овцетоварных и молочно-товарных ферм, модернизация объектов птицеводства, создание новых и модернизация существующих перерабатывающих производств, мелиорация земель сельхозназначения, технологическая модернизация и другим"

– Мухтарбий Аджеков