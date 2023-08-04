РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Дагестане собираются реализовать три сотни инвестпроектов в сфере АПК

В Дагестане собираются реализовать три сотни инвестпроектов в сфере АПК
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В сфере АПК в Дагестане выполнят три сотни инвестпроектов. Часть из них включена в республиканский реестр инвестпроектов

В Дагестане намерены реализовать примерно 300 инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса. Об этом сказано в Telegram-канале Минсельхоза региона.

По словам главы ведомства, 14 из этих проектов на общую сумму свыше 24 млрд рублей включены в региональной реестр инвестпроектов.

"Инвестиционная деятельность осуществляется по нескольким направлениям: закладка садов и виноградников, создание плодоовощехранилищ, строительство овцетоварных и молочно-товарных ферм, модернизация объектов птицеводства, создание новых и модернизация существующих перерабатывающих производств, мелиорация земель сельхозназначения, технологическая модернизация и другим"

– Мухтарбий Аджеков

В Дагестане за 40 млн рублей возведут новые откормочные площадки для скота

В Дагестане за 40 млн рублей возведут новые откормочные площадки для скота

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
580 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version