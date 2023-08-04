В Дагестане собираются реализовать три сотни инвестпроектов в сфере АПК

В сфере АПК в Дагестане выполнят три сотни инвестпроектов. Часть из них включена в республиканский реестр инвестпроектов
В Дагестане намерены реализовать примерно 300 инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса. Об этом сказано в Telegram-канале Минсельхоза региона.
По словам главы ведомства, 14 из этих проектов на общую сумму свыше 24 млрд рублей включены в региональной реестр инвестпроектов.
"Инвестиционная деятельность осуществляется по нескольким направлениям: закладка садов и виноградников, создание плодоовощехранилищ, строительство овцетоварных и молочно-товарных ферм, модернизация объектов птицеводства, создание новых и модернизация существующих перерабатывающих производств, мелиорация земель сельхозназначения, технологическая модернизация и другим"
– Мухтарбий Аджеков