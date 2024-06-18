В Азербайджане стартуют Дни культуры России

В Азербайджане сегодня откроются Дни культуры России. Мероприятия пройдут 24 и 25 июня при поддержке министерства культуры РФ и «Росконцерта».
Отмечается, что Дни культуры России направлены на укрепление российско-азербайджанского гуманитарного и культурного сотрудничества.
В рамках открытия серии мероприятий 24 июня во Дворце Гейдара Алиева пройдет концерт «Русская классика», на котором будут сыграны известные произведения великих русских композиторов.
Отмечается, что в данном концерте примет участие Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста РФ Ивана Рудина.
На следующий день в Азербайджанском академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна состоится показ спектакля «Семейная картина».
Кроме того, в программу Дней культуры России в Азербадйжане вошли мастер-классы по вокалу и актерскому мастерству.