В Азербайджане стартуют Дни культуры России

Дни культуры России в Азербайджане состоятся при поддержке Минкульта РФ. Мероприятия пройдут с 24 по 25 июня. Сегодня во дворце Гейдара Алиева состоится концерт «Русская классика».

В Азербайджане сегодня откроются Дни культуры России. Мероприятия пройдут 24 и 25 июня при поддержке министерства культуры РФ и «Росконцерта».

Отмечается, что Дни культуры России направлены на укрепление российско-азербайджанского гуманитарного и культурного сотрудничества.

В рамках открытия серии мероприятий 24 июня во Дворце Гейдара Алиева пройдет концерт «Русская классика», на котором будут сыграны известные произведения великих русских композиторов.

Отмечается, что в данном концерте примет участие Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста РФ Ивана Рудина.

На следующий день в Азербайджанском академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна состоится показ спектакля «Семейная картина».

Кроме того, в программу Дней культуры России в Азербадйжане вошли мастер-классы по вокалу и актерскому мастерству.