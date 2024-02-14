Россия и Азербайджан работают над дедолларизацией взаиморасчетов

Гендиректор РСМД рассказал об обсуждениях с Азербайджаном возможности полного отказа от доллара в двусторонней торговле и замене его на рубли и манаты. Он подчеркнул, что весь мировой рынок ждет постепенная дедолларизация из-за специфики международной политики.

Американские санкции против ключевых финансовых институтов РФ мотивировали Москву и Баку заняться работой по переходу с доллара на рубли и манаты во взаиморасчетах. Об этом рассказал гендиректор РСМД Иван Тимофеев.

Напомним, что санкции коснулись ММВБ, из-за чего Мосбиржа прекратила организовывать долларовые торги и теперь доллары и евро в России можно купить только в банках. Помимо этого, появились трудности в расчетах с иностранными предприятиями, в том числе азербайджанскими, откуда и появилась инициатива о взаимной торговле Россия-Азербайджан за рубли и манаты.

"В настоящее время идут переговоры между Москвой и Баку о переходе на нацвалюты. Сейчас нужны банки, которые заточены на российский рынок. Кстати, системе "Мир" уже удается выйти на внешние контуры – это тоже не может не радовать. Это в интересах Азербайджана, так как будет способствовать потоку российских туристов и предпринимателей"

– Иван Тимофеев

Как пишет РИА Новости, гендиректор РСМД спрогнозировал продолжение санкционного давления Запада на Россию даже после того, как закончится украинский конфликт. При этом он подчеркнул, что российский бизнес и финансовые структуры государства за 3,5 года успели перестроиться и наработали опыт в адаптации к экономическим ограничениям.

Также не стоит забывать, что западные санкции создали препятствия для торговли с самим Западом, в то время как со всеми остальными государствами российский товарооборот постоянно увеличивается.

"С Китаем у России товарооборот $250 млрд в год. с Индией – более $50 млрд. Ранее о таких цифрах можно было только мечтать. Несмотря на санкции, растет торговля и со всеми странами СНГ, в том числе с Азербайджаном"

– Иван Тимофеев

Дальнейшее развитие внешнеэкономических контактов России будет строиться на стратегии понижения долларовых расчетов и поиске взаимовыгодных альтернатив. Гендиректор РСМД призвал не ждать быстрых решений, но отметил, что мировой финансовый рынок в конечном счете будет диверсифицирован, поскольку положение дел в международной политике попросту не оставляет иного выбора.