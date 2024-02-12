Россия и Иран перешли в торговле на национальные валюты: что это даст?

Факторов, дестабилизирующих торговлю между Россией и Ираном, становится всё меньше. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что страны практически полностью перевели расчеты между собой в национальные валюты и на собственные системы передачи банковских сообщений. Расскажем, к чему это приведет.

О договоренности Москвы и Тегерана максимально перейти на расчеты в рублях и риалах в сделках между собой официально было объявлено в мае 2022 года. Страны обсуждали еще соединение платежных систем "Мир" и "Шетаб", а также работу национальных систем передачи финансовых сообщений. На реализацию потребовалось порядка полутора лет, и теперь можно говорить о свершившемся факте.

Мы перешли практически полностью на расчеты в национальные валюты и передачу банковских сообщений в наши национальные системы. Это позволяет нам не зависеть от тех, кто пытается помешать развитию наших экономик

- Александр Новак.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эксперты отмечают, что вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС ускорило эти процессы.

Каковы преимущества перехода на расчеты в национальных валютах?

Иранский экономист Бехруз Вафайифард обращает внимание на важность момента:

Значимое событие не только для Ирана или России, но и для любой страны, которая может внедрить такую систему – преодолеть зависимость от доллара США. В случае с Ираном и Россией, которые в настоящее время находятся под санкциями США, это особенно актуально.

Преимущества от перехода на расчеты в национальных валютах эксперт охарактеризовал так:

Страны полностью контролируют свою кредитно-денежную политику.

Экономическая неопределенность в мире или геополитические проблемы отходят на второй план.

Как следствие, страны значительно меньше подвержены колебаниям обменного курса и валютным рискам.

Стабилизируются цены.

Укрепляется национальная валюта, поскольку международный спрос на нее растет.

Каковы риски перехода на расчеты в национальных валютах?

Однако Бехруз Вафайифард обращает внимание на то, что при таком подходе существуют потенциальные проблемы и риски:

Необходимость проведения надежной внутренней кредитно-денежной политики.

Колебания обменного курса.

Эти вопросы могут быть решены путем проведения выверенной экономической политики со стороны государства.

Как преодолеть проблемы перехода на расчеты в национальных валютах?

Плюсы существенно превышают минусы при корректном подходе обеих сторон, говорит Вафайифард:

Если эта система работает правильно, и две страны действительно используют только свою национальную валюту в двусторонней торговле, и на этом пути нет никаких препятствий, это приведет к защите их интересов. Будет обеспечена защита от потенциальных сбоев в долларовых транзакциях и уменьшится экономическое давление США. Это также снизит биржевые издержки и валютный риск и сделает торговлю между Ираном и Россией более эффективной и привлекательной, а также приведет к увеличению объема торговли.

Переход улучшит торговые показатели

В то же время торговые показатели между Россией и Ираном не впечатляют. Официальный представитель Комиссии по развитию торговли ИРИ Сейед Рухолла Латифи на днях привел некоторые статистические выкладки:

Ненефтяной товарооборот между Ираном и 15 соседними странами за 10 месяцев текущего иранского года (заканчивается 20 марта) составил 50 миллиардов долларов.

Россия входит в тройку крупнейших импортеров в Иран с объемом в 1,5 млрд долларов, но в разы уступает Турции и ОАЭ.

Среди стран-экспортеров из Ирана РФ только на 7 месте с показателем в 916 млн долларов.

Переход на национальные валюты улучшит эти цифры, полагают в Москве и Тегеране.