Россия и Иран перешли в торговле на национальные валюты: что это даст?

О договоренности Москвы и Тегерана максимально перейти на расчеты в рублях и риалах в сделках между собой официально было объявлено в мае 2022 года. Страны обсуждали еще соединение платежных систем "Мир" и "Шетаб", а также работу национальных систем передачи финансовых сообщений. На реализацию потребовалось порядка полутора лет, и теперь можно говорить о свершившемся факте.
Мы перешли практически полностью на расчеты в национальные валюты и передачу банковских сообщений в наши национальные системы. Это позволяет нам не зависеть от тех, кто пытается помешать развитию наших экономик
- Александр Новак.
Эксперты отмечают, что вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС ускорило эти процессы.
Каковы преимущества перехода на расчеты в национальных валютах?
Иранский экономист Бехруз Вафайифард обращает внимание на важность момента:
Значимое событие не только для Ирана или России, но и для любой страны, которая может внедрить такую систему – преодолеть зависимость от доллара США. В случае с Ираном и Россией, которые в настоящее время находятся под санкциями США, это особенно актуально.
Преимущества от перехода на расчеты в национальных валютах эксперт охарактеризовал так:
- Страны полностью контролируют свою кредитно-денежную политику.
- Экономическая неопределенность в мире или геополитические проблемы отходят на второй план.
- Как следствие, страны значительно меньше подвержены колебаниям обменного курса и валютным рискам.
- Стабилизируются цены.
- Укрепляется национальная валюта, поскольку международный спрос на нее растет.
Каковы риски перехода на расчеты в национальных валютах?
Однако Бехруз Вафайифард обращает внимание на то, что при таком подходе существуют потенциальные проблемы и риски:
- Необходимость проведения надежной внутренней кредитно-денежной политики.
- Колебания обменного курса.
Эти вопросы могут быть решены путем проведения выверенной экономической политики со стороны государства.
Как преодолеть проблемы перехода на расчеты в национальных валютах?
Плюсы существенно превышают минусы при корректном подходе обеих сторон, говорит Вафайифард:
Если эта система работает правильно, и две страны действительно используют только свою национальную валюту в двусторонней торговле, и на этом пути нет никаких препятствий, это приведет к защите их интересов. Будет обеспечена защита от потенциальных сбоев в долларовых транзакциях и уменьшится экономическое давление США. Это также снизит биржевые издержки и валютный риск и сделает торговлю между Ираном и Россией более эффективной и привлекательной, а также приведет к увеличению объема торговли.
Переход улучшит торговые показатели
В то же время торговые показатели между Россией и Ираном не впечатляют. Официальный представитель Комиссии по развитию торговли ИРИ Сейед Рухолла Латифи на днях привел некоторые статистические выкладки:
- Ненефтяной товарооборот между Ираном и 15 соседними странами за 10 месяцев текущего иранского года (заканчивается 20 марта) составил 50 миллиардов долларов.
- Россия входит в тройку крупнейших импортеров в Иран с объемом в 1,5 млрд долларов, но в разы уступает Турции и ОАЭ.
- Среди стран-экспортеров из Ирана РФ только на 7 месте с показателем в 916 млн долларов.
Переход на национальные валюты улучшит эти цифры, полагают в Москве и Тегеране.