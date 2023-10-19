Пакистан начал платить за российское зерно в дирхамах

Пакистан уходит от доллара в расчетах с Россией за зерно. Впервые поставка была отплачена в дирхамах ОАЭ в ноябре.

В прошлом месяце Пакистан впервые оплатил российское зерно не в долларах, а в дирхамах ОАЭ.

В ноябре объем поставки составил свыше 377 тыс т, причем на 82% зерно было оплачено в эмиратских дирхамах. Такая оплата была произведена впервые.

С начала года импорт зерна в Пакистан составил 1,4 млн т - это рекорд. Прежний рекорд была зафиксирован в 2020 году - 1,2 млн т. В 2022 году в страну поступило менее 300 тыс т российского зерна.

Доллар все реже используется в российско-пакистанских расчетах. В дирхамах Пакистан также производит оплату за российский уголь. Некоторые товары из РФ оплачиваются также в юанях, передает РИА Новости.