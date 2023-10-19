Россия и Пакистан продолжат переговоры о поставках нефти

Опубликовано: 22:40, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Российско-пакистанские переговоры по вопросу поставок нефти из РФ продолжаются. Также Пакистан может начать закупать российский СПГ.

Россия и Пакистан продолжают обсуждать вопрос нефтяных поставок, сообщили в Минэнерго РФ.

"Мы обсуждали этот вопрос, уже какое-то понимание есть. Переговоры продолжаются"

– министр Николай Шульгинов

Также стороны ведут диалог по экспорту из РФ в Пакистан СПГ. И в том, и в другом случае планируются долгосрочные контракты, уточнил министр, передает РИА Новости.

Российская нефть может поступать в Пакистан в объеме до 1 млн тонн ежегодно.