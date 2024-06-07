В аграрном вузе Северной Осетии запустят новые специальности

Новые 24 специальности откроются в аграрном вузе Северной Осетии. Здесь начнут изучать, в частности, использование искусственного интеллекта в лесном деле, беспилотные летательные аппараты в агропромышленном комплексе, селекцию и генетику сельскохозяйственных культур, а также технологии точного земледелия.

В аграрном вузе Северной Осетии начинается новый этап развития: открывается обучение по 24 новым направлениям. Это важное событие открывает новые перспективы для студентов и привносит инновации в сельскохозяйственную отрасль.

«По программе высшего образования студентов будут обучать использованию искусственного интеллекта в лесном деле, беспилотных летательных аппаратов в агропромышленном комплексе, селекции и генетике сельскохозяйственных культур, технологии точного земледелия, современным аграрно-пищевым технологиям, современным методам генетики и селекции в животноводстве и рыбоводстве и др.»

– ректор вуза Олег Гогаев.

Искусственный интеллект в лесном деле

Отметим, что использование искусственного интеллекта в лесном деле – это не только современный тренд, но и необходимость для оптимизации работы лесных предприятий. Студенты смогут изучить принципы работы ИИ в лесном хозяйстве, анализ данных и применение новейших технологий для улучшения управления лесными ресурсами.

Беспилотные летательные аппараты в агропромышленном комплексе

Интеграция беспилотных летательных аппаратов в агропромышленный комплекс открывает широкие возможности для повышения производительности и эффективности сельского хозяйства. По словом представителя университета, учащиеся узнают о принципах работы дронов, их применении в земледелии, мониторинге посевов и обработке полей.

Современные аграрно-пищевые технологии

Также отмечается, что развитие современных аграрно-пищевых технологий важно для обеспечения населения качественной и безопасной продукцией. Студенты изучат инновационные методы обработки сельскохозяйственной продукции, хранения и транспортировки, а также технологии производства функциональных продуктов.

Новые направления обучения в аграрном вузе Северной Осетии открывают перед студентами широкие возможности для профессионального развития и приобретения актуальных знаний в сфере сельского хозяйства.