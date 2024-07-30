Узбекистанские железнодорожники обновят локомотивный парк

Основной железнодорожный перевозчик Узбекистана, компания "Узбекистон темир йуллари", приняла решение обновить подвижной состав – начнет она с локомотивов, которые поставит в страну Китай.

В скором времени на железных дорогах Узбекистана появятся новые поезда, которые будут вести новые локомотивы – компании "Узбекистон темир йуллари", основному железнодорожному перевозчику страны, их поставят китайские производители, сообщили в пресс-службе президента страны.

В скором времени компания планирует обновить парк своего подвижного состава, а пока китайские партнеры поставят ей 38 локомотивов и модернизируют 12 электровозов на общую сумму в $181 млн, что касается производства новых вагонов, на это будут выделены $50 млн из Фонда развития промышленности, передает Podrobno.uz.

В планах компании - запуск движения скоростного поезда из Ташкента в Нукус, для которого будут закуплены шесть современных электропоездов южнокорейской компании Hyundai Rotem, и завершение электрификации железной дороги Бухара – Ургенч – Хива.

Столь радикальные перемены позволила сделать компании, долгие годы работавшей в убыток, прибыль, которая начала поступать после ее трансформации из акционерного общества.