В аварии с микроавтобусом в Стамбуле пострадали 16 человек

В районе Тузла в Стамбуле (Турция) произошло ДТП с участием микроавтобуса. В его результате травмы получили 16 человек. На месте дежурят медики.

Микроавтобус опрокинулся в Стамбуле в Турции. Есть пострадавшие, рассказали местные СМИ.

Авария произошла в районе Тузла. Травмы получили 16 человек, 3 из них пребывают в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте происшествия дежурят медики и спасатели, добавил турецкий телеканал NTV.

Напомним, что на прошлой неделе в Стамбуле сгорел отель в районе Аташехир. Жертвами огня стали 3 человека, еще несколько попали в больницу с ожогами и отравлением угарным газом.