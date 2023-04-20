Опубликовано: 18:42, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве в пятницу 21 апреля автодвижение и парковка в некоторых районах будут ограничены в связи с праздником Ураза-байрам. В основном улицы будут перекрыты с ночи и до 11.00.

В ночь на 21 апреля и до 11.00 в Москве в связи с праздником Ураза-Байрам будут перекрыты для проезда и парковки некоторые улицы.

"В связи с празднованием Ураза-байрама 21 апреля в городе закрыт проезд для транспорта на ряде улиц: с 00:01 до 11:00 на улице Дурова, Щепкина, Мещанская, Гиляровского, а также в Капельском переулке; с 04:00 до 11:00 на Большой Татарской улице, в Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском, Озерковском переулках",

– информирует департамент транспорта города.

Также по случаю праздника с 04.00 до 11.00 будет закрыт участок улицы Хачатуряна, а в течение часа с 07.00 до 08.00 автодвижения не будет на улице Минской и съездах с проспекта Генерала Дорохова.

Перечисленные улицы в Москве в пятницу закроют как для движения транспорта, так и для парковки, отмечается в сообщении дептранса.

О празднике

Ураза-Байрам или Ид аль-Фитр - праздник, приходящийся на конец священного месяца Рамадан. В этот день проводится праздничный намаз, завершается пост, верующие поздравляют родных и близких.

Ураза-байрам в Москве в 2023 году

Ураза-байрам в 2023 году в Москве и Подмосковье будут праздновать около 500 тыс верующих. В Москве в мечетях и на специально выделенных площадках ожидают свыше 300 тыс мусульман. Главное богослужение в российской столице проведут в Соборной мечети.