Праздник Ураза-байрам отмечают сегодня мусульмане мира

У мусульман завершился Священный месяц Рамадан, в который принято держать пост. Сегодня верующие отмечают Праздник разговения - Ураза-байрам или Ид аль-Фитр.

Мусульмане всего мира сегодня отмечают Праздник разговения.

В России в ряде регионов, в том числе на Северном Кавказе, объявлен выходной день, мусульмане празднуют Ураза-байрам.

Праздничный намаз проводится во всех мечетях страны. В Москве мусульмане собрались на молитву на шести площадках. Соборная мечеть ведет прямую трансляцию.

Муфтии поздравляют верующих с праздником и желают мира и благополучия.

"Пусть этот Рамадан и Ураза-байрам увеличат в наших душах светлые надежды на то, что правда и справедливость восторжествуют. Уважаемые братья и сестры, мы молим Господа миров Аллаха о том, чтобы в домах мусульман по всей планете царили мир, благополучие, взаимопонимание, чтобы те, кто ныне терпит лишения и страдания, получили облегчение, кто болеет - выздоровел, а кто, являясь мусульманином, провел этот месяц в молитвах - встретил следующий Рамадан в добром здравии. Аминь!"

– глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин

Праздник Ураза-байрам или Ид аль-Фитр - один из важнейшим в мусульманском календаре. В разных странах он называется по разному, но везде имеет огромное значение и отмечается зачастую по несколько дней.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Азербайджане праздник носит название Рамазан, в этом году в честь праздника нерабочие дни объявлены с 10 по 14 апреля включительно. С окончанием поста верующих поздравила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

"Искренне поздравляю азербайджанский народ и мусульман мира с завершением священного месяца Рамазан, просветляющего сердца и мысли людей, призывающего их к благим поступкам! В эти благословенные праздничные дни выражаю солидарность со всеми вашими добрыми намерениями"

– Мехрибан Алиева

В Казахстане Праздник разговения называется Ораза айт. Опубликовано поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева.

"Поздравляю вас с праздником Ораза айт, который все мусульмане встречают с особой радостью! В священный месяц Рамазан верующие уделяют большое внимание общечеловеческим ценностям и искренне стремятся к духовному очищению, протягивают руку помощи нуждающимся, проявляют заботу об окружающих"

– Токаев

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жителей Кыргызстана с праздником Орозо айт сегодня поздравил лидер страны Садыр Жапаров. Он отметил, что в месяц Рамазан единство народа укрепилось еще больше и пожелал, чтобы в каждом доме царили мир и благополучнее, а Всевышний принял молитвы верующих.

В Узбекистане в связи с окончанием поста объявлены три выходных дня. С праздником Рамазан хайит поздравил граждан президент Шавкат Мирзиеев.

"Пусть Всевышний примет наши молитвы и добрые намерения, идущие от самого сердца! Пусть продолжаются наши благородные дела во имя высшей ценности – во имя человека!"

– Мирзиеев

С праздником Ид аль-Фитр начинается сегодня месяц Шавваль - "щедрый" месяц, он продлится до 8 мая в 2024 году.