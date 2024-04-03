Мусульман России поздравил Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму с поздравлением российских мусульман с Ураза-байрамом – она опубликована на сайте Духовного управления мусульман России.

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление мусульманам России с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан, - говорится в поздравительной телеграмме российского лидера, размещенном в Telegram-канале Духовного управления мусульман России.

"На протяжении столетий Ураза-байрам олицетворяет для последователей ислама радость обновления, стремление к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков. Мусульмане России бережно хранят богатейшие исторические, культурные, религиозные традиции предков и, следуя отеческим заветам, отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу, оказывают помощь нуждающимся"

- Владимир Путин

Российский президент отметил, что мусульманские организации активно и созидательно участвуют в жизни страны, реализуя важные патриотические и просветительские инициативы в плодотворном взаимодействии с государственными и общественными структурами.

Также глава государства отметил благотворительные проекты мусульманских организаций, их роль в воспитании подрастающего поколения, а также поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их родных и близких.

Владимир Путин отметил неоценимую роль мусульман России в укреплении сплоченности народа и сбережении межнационального согласия, пожелав всем российским мусульманам здоровья, успехов и всего наилучшего.