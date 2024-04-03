Ураза байрам 2024: как прошла праздничная молитва в Москве

Знаменующий окончание поста Рамадан праздник Ураза-байрам пришел в мир. Праздничная молитва состоялась и в мечетях Москвы. Показываем на фото, как прошел праздничный намаз у Мемориальной мечети на Поклонной горе.

Один из двух главных праздников мусульман Ураза байрам отмечает сегодня Исламский мир. Утром прошла праздничная молитва.

В Москве праздничный намаз проводился в Соборной мечети, Мемориальной мечети и Исторической мечети. На молитву собрались десятки тысяч человек.

Праздник Ураза байрам (Ид аль-Фитр) знаменует окончание священного месяца поста Рамадан. В 20024 году он отмечается 10 апреля (начиная с 9 апреля).

Представляем фото праздничного намаза у стен Мемориальной мечети на Поклонной горе в Москве.

