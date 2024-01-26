Вестник Кавказа

Президенты Турции и Ирана обменялись поздравлениями

Президенты Турции и Ирана обменялись поздравлениями
© Фото: IRNA
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побеседовал по телефону с иранским коллегой Эбрахимом Раиси, сообщает турецкий телеканал TRT. В ходе разговора главы дух государств обменялись с поздравлениями по поводу Ураза-байрама.

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщает турецкий телеканал TRT.

Лидеры двух стран поздравили друг друга с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного для всех мусульман месяца Рамадан.

В ходе телефонной беседы Эрдоган и Раиси обсудили двусторонние отношения между Турцией и Ираном, а также затронули региональные и глобальные вопросы, говорится в сообщении.

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