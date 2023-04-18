Как празднуют Ураза-байрам

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Праздник Ураза-Байрам, который иначе называется Ид аль-Фитр, Рамазан-байрамы или праздник разговения, знаменует завершение священного месяца Рамадан. Это всегда нерабочий день - верующие посещают праздничный намаз, а потом поздравляют родных и близких.

Светлый праздник Ид аль-Фитр, или Ураза-Байрам, или праздник разговения, Аллах преподносит в награду всем мусульманам - на протяжении всего месяца Рамадан они держат пост, изучают религию, делают добрые дела и духовно очищаются.

Он знаменует окончание Рамадана и наступление месяца Шавваль. В этот день верующие не работают, а навещают родных и близких, поздравляют с праздником и дарят им подарки. Дети ходят по домам, заходят ко всем подряд, в том числе и к незнакомым, и поздравляют с праздником, а в ответ получают сладости.

В каждой стране и даже в каждом регионе есть свои особенности празднования Ураза-байрам.

Как отмечают Ураза-байрам в России

Праздник разговения официально объявлен выходным в республиках Северного Кавказа, в Крыму, Татарстане, Адыгее и Башкортостане. Власти этих регионов предоставляют и дополнительный выходной день. Делается это для того, чтобы верующие успели завершить все свои дела в уходящий месяц и как следует подготовились к празднованию.

Утро начинается с праздничной молитвы в мечетях. Местами притяжения становятся мечети "Сердце Чечни" в Грозном, "Кул-Шариф" в Казани, "Ляля-Тюльпан" в Уфе, где собираются тысячи человек.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве главное богослужение проходит в Соборной мечети. Поскольку помещение не может вместить в себя всех желающих, для мусульман специально в этот день выделяют участки улиц, расположенные рядом с мечетью.

Количество желающих совершить праздничный намаз в мечетях Москвы достигает обычно 200 тыс человек. Помимо Соборной мечети, верующие собираются и в Исторической мечети на Большой Татарской, и в Мемориальной мечети на Поклонной горе, и религиозном комплексе в Отрадном (мечети Ярдям и Инам).

Далее следуют походы в гости. Мусульмане поздравляют друг друга с праздником, обмениваются подарками, собираются за большим столом, делятся своими достижениями или просто рассказывают, как они провели ушедший месяц Рамадан.

Как празднуют Ураза-байрам в Дагестане

Расскажем, например, о праздновании Ураза-байрам в Дагестане. Центральная Джума-мечеть Махачкалы собирает вокруг себя всех верующих на большую праздничную молитву. Намаз проходит и в других мечетях города и республики.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поскольку каждый мусульманин считает своим долгом угостить в этот день своих друзей, коллег по работе, соседей и родственников, традиционно накрываются щедрые столы с национальными блюдами, сладостями и выпечкой. Поститься в день праздника запрещается, поэтому есть нужно вкусно и плотно. Принято в этот день и дарить подарки.

Особое настроение в праздничный день - у детей. Они - главные герои Ураза-байрам. Проснувшись ранним утром, заранее подготовив самые большие пакеты и мешки, детвора спешит стучаться во все дома, чтобы поздравить старших. За это они получают подарки - конфеты, шоколадки, чипсы и даже носки.

Так как Ураза-байрам - это семейный праздник, то многие дагестанцы отмечают его в своих родовых селах. В городах в эти дни практически не бывает машин, а улицу оккупируют - в хорошем смысле этого слова - дети с пакетами.

Как Азербайджан отмечает Рамазан

В Азербайджане Ураза-байрам называется Рамазан-байрамы. Он отмечается на государственном уровне с 1993 года. С 2006 года было принято, что если праздник выпадает на выходной день, то следующий рабочий день станет нерабочим.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Начинается утро Рамазан-байрамы с праздничного намаза и проповеди имама. После верующие спешат поздравить своих друзей и родственников с праздником. Традиция дарить детям сладости и подарки есть и в Азербайджане. Кроме того, мусульмане не только Азербайджана, но и других стран и регионов выплачивают закят - пожертвования в пользу бедных, чтобы те смогли отпраздновать Рамазан.

Праздничные столы в Азербайджане не обходятся без национальной кухни. На столе всегда в этот день будут стоять плов с бараниной, шурпа, дюшбара, мясные блюда, пироги, салаты и многое другое. А на десерт подаются традиционные восточные лакомства - пахлава, халва, финики и сухофрукты.