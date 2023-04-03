Вестник Кавказа

Уличная торговля без разрешения: конфискованные товары отдадут бедным в Батуми

Улица Батуми
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Борьба с нелегальной уличной торговлей в Грузии продолжается. Власти Батуми нашли способ использовать конфискованные у тех, кто торговал без разрешения, товары.

Вещи, которые будут конфисковаться у не получивших разрешения уличных торговцев, получат нуждающиеся жители Батуми. Такое постановление приняло городское сакребуло.

Согласно одобренной процедуре, эти вещи сначала будут официально направляться организациям, помогающим нуждающимся, а те уже распределят их среди получающих материальную помощь.

Напомним, торговать без разрешения нельзя во всей Грузии. Нарушители платят штраф, их товар конфискуется.

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