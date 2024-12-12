Армянские аптеки продолжают продавать из-под полы рецептурные лекарства

Несмотря на строгий запрет на безрецептурную продажу около 470 наименований медицинских препаратов, введенный в стране 1 марта 2024 года, аптеки в Армении продолжают торговать ими "по старинке", нарушая закон и в то же время жалуясь на "непомерные" штрафы.
Всего за ушедший 2024 год было зафиксировано около 40 тыс случаев отпуска лекарств без электронного рецепта, заявил сегодня глава Инспекционного органа здравоохранения и труда Армении Славик Саркисян, передает Sputnik Армения.
Пока к фармацевтам-нарушителям применяются лишь штрафные санкции – аптекари выплатили в бюджет страны около 200 млн драмов (примерно $500 тыс), причем при выборочных проверках инспекторы поднимают историю продаж за весь год, однако сами аптекари жалуются на то, что их якобы штрафуют чуть ли не за каждую проданную из-под полы таблетку.
Глава Инспекционного органа заверил, что штраф за продажу препарата без обязательного электронного рецепта составляет 5 тыс драмов (чуть больше $12), и назначается он за каждый случай продажи, а не за каждую проданную пачку лекарства.
С 1 января нового 2025 года требования к аптекам стали еще жестче: список рецептурных препаратов расширился с 450 до 2 566 из 3 370 зарегистрированных в стране лекарств, а значит, штрафовать предприимчивых фармацевтов будут еще чаще.