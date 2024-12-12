Вестник Кавказа

Армянские аптеки продолжают продавать из-под полы рецептурные лекарства

Армянские аптеки продолжают продавать из-под полы рецептурные лекарства
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ушедшем 2024 году в аптеках Армении несмотря на строжайший запрет выявили около 40 тысяч случаев продажи лекарств без электронного рецепта на них, сами фармацевты жалуются на очень большие штрафы.

Несмотря на строгий запрет на безрецептурную продажу около 470 наименований медицинских препаратов, введенный в стране 1 марта 2024 года, аптеки в Армении продолжают торговать ими "по старинке", нарушая закон и в то же время жалуясь на "непомерные" штрафы.

Всего за ушедший 2024 год было зафиксировано около 40 тыс случаев отпуска лекарств без электронного рецепта, заявил сегодня глава Инспекционного органа здравоохранения и труда Армении Славик Саркисян, передает Sputnik Армения.

Пока к фармацевтам-нарушителям применяются лишь штрафные санкции – аптекари выплатили в бюджет страны около 200 млн драмов (примерно $500 тыс), причем при выборочных проверках инспекторы поднимают историю продаж за весь год, однако сами аптекари жалуются на то, что их якобы штрафуют чуть ли не за каждую проданную из-под полы таблетку.

Глава Инспекционного органа заверил, что штраф за продажу препарата без обязательного электронного рецепта составляет 5 тыс драмов (чуть больше $12), и назначается он за каждый случай продажи, а не за каждую проданную пачку лекарства.

С 1 января нового 2025 года требования к аптекам стали еще жестче: список рецептурных препаратов расширился с 450 до 2 566 из 3 370 зарегистрированных в стране лекарств, а значит, штрафовать предприимчивых фармацевтов будут еще чаще.

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