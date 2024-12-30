Грузию и Абхазию объединила общая трагедия: нелепая гибель в огне пятерых детей

В Абхазии похоронили пятерых меленьких детей, погибших 5 января в огне, разбушевавшемся у них дома. Ужасная трагедия шокировала всех. Хоронили детей тысячи человек. Для грузин и абхазов чужих детей не бывает. Расскажем, что и почему произошло.

Где произошла трагедия?

Трагедия произошла в селе, которое грузины называют Саберио, а абхазы – Папынрхуа. Оно стоит на реке Ингури, разделившей в 1990-х годах два народа. В селе преобладало грузинское население и до сих пор жители приграничных населенных пунктов могут переходить мост.

Граница между Абхазией и Грузией - 162 километра, из них 65 километров проходит по реке. Несмотря на напряженные отношения между Тбилиси и Сухуми, ежедневно границу пересекает более 1000 человек, в основном жители Гальского района Абхазии, работники ИнгурГЭС и те, кто едет в Грузию лечиться.

В одном из маленьких деревянных домиков приграничного села, где жила большая семья сотрудника ИнгуриГЭС Виталия Чолария, и произошла трагедия.

Почему сгорел дом?

Жена Виталия заболела и ее госпитализировали в больницу грузинского города Зугдиди, а сам Виталий ранним утром 5 января поехал ее навещать. С девочками, старшей из которых было 8 лет, а младшей несколько месяцев, осталась бабушка, которая в 9 утра решила растопить печку, но перепутала бензин с соляркой.

Начался пожар, который мгновенно охватил дом. Бабушка побежала к соседям за помощью, но огонь распространялся слишком быстро и буквально за 10 минут дом сгорел дотла. Тушить пожар рванули сотрудники службы чрезвычайных ситуаций Ингури ГЭС, но не успели.

На место трагедии примчались мать с отцом. Они стояли на пепелище и звали детей, каждую по имени: «Выходите, не бойтесь».

Бабушка выжила, но получила сильные ожоги.

Как трагедия объединила людей?

В Абхазии приспустили флаги, отменили праздничные мероприятия, погасили новогоднюю елку. Разделенная сейчас по политическим мотивам Грузия также погрузилась в траур. Слова скорби произнес и президент Грузии, и его оппоненты, а участники протестов в Тбилиси начали свою очередную акцию с минуты молчания при свечах. С соболезнованиями выступили МИД Азербайджана, посольства США, Великобритании, Германии и Франции в Тбилиси.

Прощание с пятью детьми одновременно очень болезненно и трудно переносить, каким бы сильным духовно ни был человек. Но все равно вера в то, что смерть – это не смерть, а начало вечной жизни, к которой мы все должны подготовиться, и что это расставание временное, должна вас укрепить

- Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

«Вестник Кавказа» присоединяется к словам соболезнований. Мы скорбим вместе с народами Абхазии и Грузии.