Учителям повысят зарплату на Кубани

На Кубани выплату педагогам увеличили на пять тысяч рублей. Такое решение принял краевой педсовет, сообщил губернатор Краснодарского края.

В преддверии нового учебного года на Кубани состоялся краевой педсовет, на котором было озвучено важное для всех педагогов региона решение. С января 2025 года их ежемесячная заработная плата будет увеличена на пять тысяч рублей.

«В прошлом году мы ввели надбавку по пять тысяч рублей учителям всех кубанских школ. С учетом принятого решения с начала следующего года надбавка для школьных учителей составит 10 тысяч рублей»

– сказал губернатор Вениамин Кондратьев

Краевой педсовет ежегодно собирает лучших педагогов края, подводя итоги предыдущего учебного года и планируя будущие инициативы. Это важное событие, на котором рассматриваются наиболее актуальные проблемы и перспективы развития сферы образования. Педсовет дает возможность администрации и педагогическому сообществу обменяться мнениями и предложениями по улучшению условий работы и обучения.

Увеличение выплат педагогам на Кубани окажет положительное влияние на образовательный процесс в регионе. Повышение заработной платы учителей и воспитателей не только улучшит их материальное положение, но и станет стимулом для профессионального роста и повышения квалификации.

Руководители школ выразили свою поддержку данному решению, отметив его положительное влияние на общую ситуацию в образовательной системе. Они подчеркивают, что повышение заработной платы учителей станет стимулом для их профессионального развития и повышения качества образования.