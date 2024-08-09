Учителей Ставрополья ждут допвыплаты

Учителей небольших населенных пунктов Ставрополья ждут дополнительные денежные выплаты. Также поддержка коснется почетных работников сферы образования и заслуженных учителей края

Учителя небольших населенных пунктов на Ставрополье будут получать дополнительные выплаты с 1 сентября 2024 года. Кроме того, выплаты будут производиться и особо отличившимся педагогам. Это решение призвано улучшить социальное положение педагогов, работающих в отдаленных районах.

"Также ожидается повышение зарплат для воспитателей и материальная поддержка для почетных работников сферы образования и заслуженных учителей края в размере 300 и 500 тысяч рублей соответственно"

– министр образования края Мария Смагина

По ее словам, поддержка учителей, работающих в небольших поселениях, является ключевым аспектом развития образования и общества в целом. Они не только передают знания, но и способствуют культурному и социальному развитию своих учеников. Однако, работая в удаленных районах, педагоги сталкиваются с рядом специфических трудностей, таких как недостаток ресурсов, низкие заработные платы и ограниченный доступ к профессиональному развитию.

Чтобы смягчить эти проблемы и повысить мотивацию учителей, администрация Ставропольского края приняла решение о введении дополнительных выплат. Это не только улучшит финансовое положение специалистов, но и повысит общий уровень образования в регионе, отметили в ведомстве.