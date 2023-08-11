Убийцу собак осудили в Адыгее

Опубликовано: 18:29, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Штраф и год исправительных работ получил житель Адыгеи, убивший 4 неагрессивных бездомных собак. Животных опекали жители Майкопа. Они же придали дело огласке и сообщили о преступлении в правоохранительные органы.

Житель Майкопа был осужден за расстрел уличных собак, не проявлявших агрессии. Он был задержан местными правоохранителями. Злоумышленника ждет год исправительных работ и штраф.

«Майкопский городской суд признал виновным 36-летнего местного жителя по п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, в отношении нескольких животных)»

– пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея

Кроме того, из его зарплаты будет удерживаться 5%.

Установлено, что всего на счету садиста жизни четырех неагрессивных собак. Животных опекали местные жители. Впоследствии дело о злоумышленнике получило широкий резонанс в обществе.