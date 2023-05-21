5 собак-долгожителей

Есть несколько способов рассчитать возраст собаки. Самый известный гласит, что год жизни собаки можно сравнить с 7 годами жизни человека. Эта формула была основана на соотношении, согласно которому средняя продолжительность жизни человека - 70 лет, а собаки – 10. Однако эта формула больше не подтверждается научными исследованиями.

Как определить возраст собаки

Разные породы собак стареют по-разному, и, например, маленькие собаки обычно живут дольше. Основываясь на текущих исследованиях, была предложена новая формула расчета, согласно которой год жизни средней по размерам собаки равен 15 годам человека, второй год сопоставим с примерно 9 годами жизни человека, а после этого каждый год будет соразмерен примерно 5 годам человека. Помимо этих закономерностей правильные условия содержания собак также могут помочь питомцам пополнить ряды долгожителей. В этом списке представлено пять старейших собак в мире за всё время.

Португальская сторожевая Бобби

В феврале этого года Книга рекордов Гиннеса объявила португальского пса Бобби самой старой собакой в мире. 11 мая Бобби исполнился 31 год. Порода Бобби - Рафейру ду Алентежу - эту собаку также называют Португальской сторожевой или же Португальским мастифом. Эта порода обучена охранять скот. Владелец Бобби, Леонель Коста, рассказал, что с возрастом у Бобби появились проблемы с лапами, а также ухудшилось зрение. Коста частично объяснил долголетие Бобби тем, что он живет в "спокойной и мирной обстановке".

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Австралийская пастушья собака Блюи

Блюи прожила 29 лет и 5 месяцев. Она была родом из австралийского города Рочестер. На протяжении больше 20 лет Блюи помогала пасти овец и крупный рогатый скот. Возможно, что активный образ жизни и поспособствовал ее долголетию, так как польза регулярных физических упражнений хорошо известна. Австралийская пастушья собака живет чуть дольше своих собратьев по размеру из других пород. Однако в среднем такие собаки живут чуть больше 13 лет.

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Бигль Бутч

Изначально биглей разводили в качестве охотничьих собак. Они должны были выслеживать в основном кроликов и зайцев. Как правило, бигли не очень большие, а также считаются одними из самых умных собак. Бигль по кличке Бутч родом из Америки. Бутчу было чуть больше 28 лет. В отличие от некоторых своих собратьев-долгожителей, он получил титул рекордсмена Книги рекордов еще при жизни.

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Мопс Снуки

Мопсы впервые попали в Европу из Китая. Что касается мопса-долгожительницы Снуки, то она была родом из Южной Африки. Эта порода известна тем, что живет чуть дольше 13-14 лет, но Снуки значительно пережила своих собратьев-мопсов - ее возраст 27 лет и 284 дня. Долгожительница Снуки также попала в Книгу рекордов Гиннеса.

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Бордер-колли Брамбл

Брамбл родом из Соединенного Королевства. Он был известен своими своеобразными вкусовыми пристрастиями. Во-первых, он предпочитал в основном вегетарианское меню - ел исключительно овощи, некоторые крупы. Во-вторых, он употреблял пищу лишь раз в день. Эта порода в основном доживает до 14-17 лет, однако мало кто из них может похвастаться возрастом Брамбла - 25 лет и 89 дней.