Турпоток в Дагестан стремительно растет

Максим Решетников заявил, что число турпоездок в Дагестан превысил доковидный уровень в 2,5 раза. Он отметил, что много людей покидают регион с хорошими впечатлениями.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что число туристических поездок в Дагестан превысил доковидный уровень в 2,5 раза.

Он отметил, что много людей покидают республику с положительными впечатлениями. По его словам, главная задача заключается в использовании данной волны спроса для поднятия инфраструктуры в Дагестане.

Решетников напомнил, что республика является одним из опорных регионов России для реализации проекта по созданию федеральных морских курортов, который будут работать круглый год.