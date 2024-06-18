Вестник Кавказа

Турпоток из России в Турцию вырос на 15%

Турпоток из России в Турцию вырос на 15%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В мае в Турции побывали почти 740 тыс россиян, это на 15% больше прошлогодних показателей. Россияне в мае вновь вышли на первое место по количеству туристов, отдохнувших в Турции.

В мае российские туристы вернули себе первенство по визитам в Турцию и нарастили число поездок на 15% по сравнению с прошлой весной.

Туристы из РФ стали самими многочисленными в Турции в мае, следует из данных статистики Министерства культуры и туризма страны. За месяц Турция приняла 739 тыс россиян. Второе место заняли гости из Германии - 729 тыс, третье - туристы из Великобритании, 550 тыс человек. Поток визитеров из РФ за год вырос на 15% или 100 тыс человек.

Отметим, что в этом году основными туристами в Турции являются гости из Германии, при этом в мае первенство оказалось за Россией. Вскоре ситуация может измениться еще сильнее, так как в Германии прекратил существование один из крупнейших туроператоров.

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