Вестник Кавказа

Туристы из России не выходят из отелей в Турции

Кипр
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Россияне едут в Турцию на "все включено" и почти не выходят за пределы отелей, соответственно, не тратят деньги в ресторанах и кафе. Так туристы пытаются экономить на дорогом отдыхе.

Отдых в Турции стал дорог для россиян, желая сэкономить многие за все время отпуска не покидают территорию отеля, следует из данных интернет-магазина туров Travelata.ru, передает РСТ.

"По нашим данным, число россиян, которые поехали в турецкие отели в период с января по август 2024 года, по сравнению с прошлым годом выросло на 6%. Но интересная особенность нынешнего года – на улицах курортных городов стало гораздо меньше туристов, чем раньше"

– пресс-служба компании

Туристы экономят и не тратят деньги в ресторанах и магазинах. Приехав на отдых "все включено", они не хотят увеличить траты на отпуск.

В Турции на фоне инфляции цены в ресторанах за два года выросли в пять и более раз.

В Турции же в рамках обсуждения отказа от "все включено" используют аргумент, что смена формата подстегнет иностранцев тратить деньги за пределами отелей, что поддержит экономику страны.

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