Туристы из России не выходят из отелей в Турции

Отдых в Турции стал дорог для россиян, желая сэкономить многие за все время отпуска не покидают территорию отеля, следует из данных интернет-магазина туров Travelata.ru, передает РСТ.
"По нашим данным, число россиян, которые поехали в турецкие отели в период с января по август 2024 года, по сравнению с прошлым годом выросло на 6%. Но интересная особенность нынешнего года – на улицах курортных городов стало гораздо меньше туристов, чем раньше"
– пресс-служба компании
Туристы экономят и не тратят деньги в ресторанах и магазинах. Приехав на отдых "все включено", они не хотят увеличить траты на отпуск.
В Турции на фоне инфляции цены в ресторанах за два года выросли в пять и более раз.
В Турции же в рамках обсуждения отказа от "все включено" используют аргумент, что смена формата подстегнет иностранцев тратить деньги за пределами отелей, что поддержит экономику страны.