В Турции не собираются возобновлять работу системы "Мир"

Турция пока не спешит возобновлять работу системы "Мир". Власти республики не давали никаких указаний банкам на этот счет.

Руководство Турции в ближайшее время не собирается возобновлять работу платежной системы "Мир" в стране. Об этом поведал источник в одном из местных госбанков.

"На данный момент, этот вопрос не обсуждается. Решение об этом принимается на уровне правительства, к нам поступает постановление, которому мы, в свою очередь, следуем"

– источник

По словам источника, власти пока не давали никаких указаний госбанкам по устранению проблем, связанных с переводами между Турцией и РФ, передает РИА Новости.

Напомним, в конце февраля этого года банкоматы и терминалы самого крупного банка Турции перестали принимать карты российской платежной системы. Затем его примеру последовали другие крупные банки республики.