Москва и Анкара поговорили о Ближнем Востоке

Замглавы МИД России провел переговоры со своим турецким коллегой. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы.
Замглавы российской дипломатии Сергей Вершинин провел переговоры со своим турецким коллегой Нухом Йылмазом, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Дипломаты встретились на полях недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Они обменялись мнениями по актуальным и представляющим взаимный интерес вопросам.
Особое внимание заместители уделили ситуации на Ближнем Востоке. Вершинин и Йылмаз поговорили о насилии в Палестине, Ливане и Сирии.