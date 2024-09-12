Вестник Кавказа

Москва и Анкара поговорили о Ближнем Востоке

Вид на МИД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы МИД России провел переговоры со своим турецким коллегой. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы.

Замглавы российской дипломатии Сергей Вершинин провел переговоры со своим турецким коллегой Нухом Йылмазом, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Дипломаты встретились на полях недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Они обменялись мнениями по актуальным и представляющим взаимный интерес вопросам.

Особое внимание заместители уделили ситуации на Ближнем Востоке. Вершинин и Йылмаз поговорили о насилии в Палестине, Ливане и Сирии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1035 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Спикер парламента Турции рассчитывает на встречу с Путиным

Спикер парламента Турции рассчитывает на встречу с Путиным

На &quot;Аккую&quot; в Турции установлен купол защитной оболочки

На "Аккую" в Турции установлен купол защитной оболочки

В Турции не собираются возобновлять работу системы &quot;Мир&quot;

В Турции не собираются возобновлять работу системы "Мир"

Туристы из России не выходят из отелей в Турции

Туристы из России не выходят из отелей в Турции

Турция отпугивает российских туристов высокими ценами

Турция отпугивает российских туристов высокими ценами

Турция ищет спасения в БРИКС из-за давления США

Турция ищет спасения в БРИКС из-за давления США

Турция стала главным осенним направлением для отдыха

Турция стала главным осенним направлением для отдыха

Сколько стоит отдохнуть в Абхазии в сентябре 2024?

Сколько стоит отдохнуть в Абхазии в сентябре 2024?

Турции нужны стандарты для all inclusive - АТОР

Турции нужны стандарты для all inclusive - АТОР

Цены на премиальные отели обвалились в Турции

Цены на премиальные отели обвалились в Турции

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы