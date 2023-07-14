Турция не собирается разрывать связи с Россией

Опубликовано: 11:41, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Турецкие СМИ сообщили, что Анкара не намерена разрывать связи с Москвой, несмотря на активизацию отношений с Западом. Там выразили уверенность, что скорая встреча Эрдогана и Путина укрепит двусторонние отношения.

Активизация отношений с Западом никак не повлияет на российско-турецкие связи, Анкара не собирается разрывать контакты с Москвой, сообщает турецкое издание Sabah.

Там заявили, что рассматривать движение Турции в сторону отношений с Европой и Вашингтоном как дистанцирование от России не стоит, а новая эра в отношениях Анкары и Запада никак не влияет на сотрудничество с Москвой.

Газета пишет, что Турция по-прежнему хочет оставаться посредником между Россией и Украиной. Также издание выразило надежду, что скорая встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана сблизит страны.

"Дипломатия - это мир, в котором взаимодействуют многочисленные акторы. Она осуществляется в рамках текущих условий, событий, интересов и возможностей"

- Sabah