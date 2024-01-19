Турция меняет туристический имидж

В Турции решили, что туристический имидж страны на мировой арене должен измениться. Турция не должна восприниматься как дешевый курорт, однако и в список самых дорогих туристических направлений страна не стремится.

Имидж Турции в туристической сфере планируется изменить, страна хочет уйти от образа дешевого курорта и привлекать более состоятельных иностранцев.

«Цены на отели растут не только в Турции, но и во всем мире. Несмотря на это, Турция остается местом, чье преимущество в соотношении цены и качества. Турция была известна как дешевое направление, но теперь нашей целью стало избавиться от этого образа»

– президент федерации отельеров Турции Эркана Ягджи

При этом избавление от «дешевого» образа не должно производиться искусственно, повышением цен в отелях, Турция не стремится стать самым дорогим туристическим направлением, добавил он.

В этом году в Турции хотят установить рекорд по турпотоку. В прошлом году страну посетили 56,7 млн иностранцев, основными отдыхающими стали россияне.