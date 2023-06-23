Анталья ждет 16 млн туристов в этом году

Турецкая Анталья ждет поток туристов на уровне прошедшего года. В 2023 году курорт посетили почти 16 млн путешественников.

Власти турецкого курорта Анталья ждут в этом году привычный объем туристического потока. В прошлом году сюда приехало 16 млн путешественников. Об этом сообщает представитель профессионального комитета по отелям и аналогичным средствам размещения Юсуф Хаджисулейман.

"В 2023 году мы приняли в Анталье около 3,5 млн российских туристов. На втором месте с небольшим отставанием Германия. Великобритания занимает третье место, но ее турпоток динамично растет с каждым годом. То же самое касается, например, Польши, откуда турпоток около 1,2 млн. Ожидания по общему турпотоку у меня примерно на уровне прошлого года. Но мы должны постараться нарастить иностранный турпоток"

- Юсуф Хаджисулейман

Он отметил, что увеличить число туристов не удастся без развития курорта. По его данным основная проблема в том, что персонал гостиниц чаще всего не говорит на английском языке, что затрудняет обслуживание иностранных гостей.

"Турция занимает четвертое место в мире по количеству посетителей. И при этом остается проблема найма в отели англоговорящего персонала. Молодежь не говорит ни на английском, ни на каком-либо другом языке"

- Юсуф Хаджисулейман