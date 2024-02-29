Токаев поздравил мусульман Казахстана с Рамаданом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил своих соотечественников с началом Рамадана, подчеркнув важность этого месяца для мусульман. Он подчеркнул, что это время напоминает о духовных ценностях, смирении и сострадании.

Президент Казахстана обратился к мусульманам республики по поводу наступившего священного месяца Рамадан. Лидер страны подчеркнул особое значение праздника для всех мусульман. По его словам, это который призван напомнить о духовных ценностях, смирении и сострадании.

"Сердечно поздравляю вас с началом месяца Рамазан, имеющим особое значение для нашего народа. В дни священного поста Ораза в обществе на первый план выходят такие непреходящие ценности, как доброта и честность, милосердие и сострадание. Это время, когда ярко проявляются единство и солидарность мусульман"

– Касвым-Жомарт Токаев

Президент выразил надежду, что месяц Рамазан станет временем единства, толерантности и взаимопонимания для всех жителей Казахстана. Это время, когда каждый может проявить заботу о ближнем, поддержать тех, кто в беде.

Токаев подчеркнул, что это время напоминает о важности взаимопомощи, сострадания и смирения перед высшими ценностями. В заключение президент пожелал соотечественникам мира и благополучия.