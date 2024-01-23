В Россию приходит священный месяц Рамадан

В эти минуты, с заходом солнца, которое сегодня в Москве зашло за горизонт в 18:22, пришел священный для всех мусульман месяц Рамадан. Официально его отсчет стартует завтра, однако повод задуматься над тем, как провести его, есть уже сейчас.

Рамадан – не просто священный месяц для мусульман: его еще называют Венцом года, "Шахруллах" (месяцем Аллаха) и "Зийафатуллах" (пиром Аллаха). Именно в этот месяц Священный Коран стал снисходить на Пророка Мухаммеда, Аллах в этот месяц Аллах ниспосылает людям большие блага, а также прощает им их прегрешения, облагораживает и одаривает, очищая душу верующих от грехов.

Первый день священного месяца Рамадан придется на 11 марта, а завершится пост длинной в месяц 10-11 апреля праздником Ид-аль-Фитр. Даты начала месяца Рамадан (Рамазан) и праздника рассчитали сотрудники Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана.

Точная дата ниспослания Корана неизвестна, но вот уже в течение столетий верующие мусульмане отмечают священную ночь Лейлят аль-Гадр в последние 10 дней Рамазана по ночам в нечетные дни месяца (Эхья геджеси). По- другому она получила название - Ночь Предопределения судьбы, потому что считается, что именно в эту ночь Всевышний составляют судьбу человека на ближайший год.

"Мы ниспослали его (Коран) в Ночь Предопределения. Откуда тебе знать, что такое Ночь Предопределения? Ночь Предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь нисходят ангелы и Дух (Джабраил), с дозволения их Господа, дабы исполнить Его веления. В эту ночь - ниспослание приветствий до самого наступления зари"

- Коран

В дни поста мусульмане будут отмечать ночи Лейлят аль-Гадр, которые приходятся с 18 на 19, с 20 на 21, с 22 на 23, и с 26 на 27 дни месяца Рамазан, то есть с 27 на 28 марта, с 29 на 30 марта, с 31 марта на 1 апреля, и с 4 на 5 апреля.​

"Кто из вас застанет этот месяц, пусть проведет его в посте, а кто болен или в пути, пусть соблюдает пост в другие дни. Аллах желает вам облегчения и не желает трудностей, и чтобы полно и завершенно совершили вы пост и возвеличили Господа за то, что Он вывел вас к пути истинному, может, вы будете благодарны!"

- Коран

Соблюдение поста, то есть отказ от еды в светлое время суток – не единственное условие для верующих: пост в Священный месяц Рамазан сопровождается обязательными молитвами, и они, как и сам пост, обязательны для каждого сознательного, совершеннолетнего и способного поститься по шариату мусульманина, в течение всего благословенного месяца Рамазан.

Каждый день, после утреннего принятия пищи (имсак), перед тем, как начать пост необходимо произнести молитву (ниййет), также как и во время разговения (ифтара).

Открывать пост - ифтар желательно фиником, чистой водой, молоком или же чем-нибудь сладким. Ни в коем случае во время принятия пищи нельзя употреблять продукты, в которых есть свиное мясо или спиртные добавки. Нежелательно есть слишком плотно ни утром, ни вечером, это отягощает тело и вредно для здоровья. Желательно также накормить вечером тех, кто постился. Согласно хадису, тот, кто накормил вечером постившегося, получит такую же награду, как и тот, кто постился.

В период между утренним и вечерним намазом нельзя не только есть и пить, но даже нельзя, чтобы вода попала в ухо, или же через рот или нос в организм попал густой туман, дым и пар. Пробовать пищу, особенно, если вы ее готовите, можно, но проглатывать ее нельзя.

После утреннего принятия пищи до начала поста нужно тщательно очистить полость рта и между зубами от ее остатков, чтобы не нарушать пост. А еще нельзя преднамеренно врать, клянясь именами Аллаха, пророков и имамов. Нельзя терять кровь, даже если это поход к стоматологу - если десны кровоточат и постящийся проглотит кровь со слюной, пост нарушается. Принятие лекарств также прерывает пост.

Пост обязателен для всех верующих, кроме несовершеннолетних, престарелых и тяжелобольных, умалишенных, беременных женщин и кормящих матерей, путников и тех, кто находится на поле битвы.

Напомним, "Вестник Кавказа" ранее сообщал, что священный месяц Рамадан – это время духовного и физического очищения, а значит, самый подходящий момент отказаться от вредных привычек, разрушающих душу и тело. Соблюдая правила Рамадана, можно избавиться от всех пагубных привычек и стать ближе к Аллаху. Ведь это не просто время отказа от еды и питья днем. Во время поста верующий должен избегать всего, что одурманивает его и подталкивает его совершать грехи – это и вредные привычки, которые разрушают не только тело, но и душу. Они делают пост мусульманина недействительным. Каждый верующий должен стремиться избавиться от них в любое время, и особенно – в пост Рамадан, ведь именно этого хочет от него Аллах.