Вестник Кавказа

Тбилисский аэропорт закроют после возведения нового

Тбилисский аэропорт закроют после возведения нового
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После того, как в столице Грузии появится новая авиагавань, старое здание нынешнего аэропорта будет закрыто для приема гражданских судов. Возвести новый авиаузел планируется на месте бывшего военного аэродрома.

Здание нынешнего аэропорта столицы Грузии перестанет принимать гражданские самолеты, после открытия новой аваигавани. Информацию об этом озвучили в пресс-службе "Объединения аэропортов Грузии".

Сообщается, что возвести новый аэровокзал планируется на окраине Тбилиси в Вазиане.

"Согласно плану, который еще нуждается в доработке и уточнении, к 2029 году у нас уже будет новый аэропорт, и мы начнем транзитный период, когда существующий аэропорт полностью перенесем в новый"

– пресс-служба "Объединения аэропортов Грузии"

По данным организации, в строительстве нового аэропорта примет участие Азиатский банк развития. Авиагавань будет возведена на месте не функционирующего военного аэродрома.

Нынешний аэропорт будет переоборудован в логистический хаб или же принимать только грузовые рейсы и самолеты превых лиц страны. Пока этот вопрос находится на рассмотрении.

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