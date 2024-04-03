Тбилисский аэропорт закроют после возведения нового

Здание нынешнего аэропорта столицы Грузии перестанет принимать гражданские самолеты, после открытия новой аваигавани. Информацию об этом озвучили в пресс-службе "Объединения аэропортов Грузии".
Сообщается, что возвести новый аэровокзал планируется на окраине Тбилиси в Вазиане.
"Согласно плану, который еще нуждается в доработке и уточнении, к 2029 году у нас уже будет новый аэропорт, и мы начнем транзитный период, когда существующий аэропорт полностью перенесем в новый"
– пресс-служба "Объединения аэропортов Грузии"
По данным организации, в строительстве нового аэропорта примет участие Азиатский банк развития. Авиагавань будет возведена на месте не функционирующего военного аэродрома.
Нынешний аэропорт будет переоборудован в логистический хаб или же принимать только грузовые рейсы и самолеты превых лиц страны. Пока этот вопрос находится на рассмотрении.