Новый аэропорт в Тбилиси: когда начнется строительство?

Власти Грузии уточнили сроки, когда будет запущено строительство новой воздушной гавани в столице страны. Так, детальный план проекта должен быть готов уже к концу следующего года.

Создание нового аэропорта в Тбилиси сейчас находится на стадии навигационных исследований, заявил вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили.

По его словам, к 2026 году необходимо подготовить исчерпывающий план, на основе которого будет вестись строительство.

"По нашему предположению, это займет три года. К концу 2028 года мы сможем иметь современную, новую инфраструктуру, чтобы осуществлять первые рейсы и полностью загрузить этот аэропорт"

– министр

В данный момент, указал Давиташвили, ведутся навигационные исследования, причем они стартовали еще в середине прошлого года и сейчас почти завершены. После их окончания специалисты разработают конфигурацию взлетно-посадочной полосы: от этого параметра будет зависеть будущий мастер-план (план развития воздушной гавани).

"После этого мы начинаем конкурс мастер-плана, который начнется в ближайшее время. Имея этот план и параллельно с генеральным планом, мы начнем работу над проектированием"

– Давиташвили

Напомним, в связи с увеличением турпотока в Грузию возникла необходимость выбора между расширением действующего аэропорта и созданием новой воздушной гавани там, где ранее располагался аэродром Вазиани. Предпочтение созданию нового аэропорта было отдано из-за того, что увеличение пропускной способности Тбилисского международного аэропорта не даст такого же результата и не позволит развиваться дальше.