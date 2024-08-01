Тбилиси ждет от Вашингтона шагов для нормализации отношений

В Грузии ожидают от США шагов навстречу для того, чтобы перезагрузить и нормализовать отношения. Одна Грузия не может сильно повлиять на взаимоотношения двух стран, заявил Кобахидзе.

Правительство Грузии продолжает рассчитывать на перезапуск грузино-американских отношений и ждет ответных шагов от США, рассказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"США - очень большая страна с мировым влиянием. Грузия многое не может изменить в наших отношениях. Все в руках наших американских партнеров. Мы ожидаем встречных шагов. <...> Если подходы будут изменены существенно, то в таком случае ничего не помешает перезагрузке отношений"

– Кобахидзе

Он подчеркнул, что главное в перезапуске отношений - справедливый подход. По словам премьера, отношения могут быть обновлены в течение следующего года.

Сегодня двусторонние отношения Тбилиси и Вашингтона переживают не лучшие времена, в США негативно восприняли принятие Грузией закона об иноагентах.