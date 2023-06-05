Тбилиси примет фестиваль «Арт-Гени»

Опубликовано: 23:01, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тбилиси проведет фестиваль, гости которого смогут насладиться грузинской музыкой и познакомиться с традиционными ремеслами. В программу войдут выступления музыкантов и выставки, а также дегустации.

В июле известные артисты со всей Грузии соберутся на фестиваль народного творчества. Мероприятие под названием «Арт-Гени» уже в юбилейный 20-й раз проводится в тбилисском Этнографическом музее под открытым небом.

Фестиваль продлится 10 дней - с 20 по 30 июля. Гости смогут послушать народную музыку, увидеть плоды рук народных мастеров, приобрести понравившиеся вещички, продегустировать вино и так далее.

Концертная программа в 2203 году включает выступления Нино Катамадзе, Ниаза Диасамидзе и «33а». На сцену выйдут также ансамбли «Мусикели», «Хедва» и многие другие.

Организаторы «Арт-Гени» стремятся познакомить публику с грузинским фольклором и народными промыслами, способствовать сохранению традиций фольклора и традиционных боевых искусств.

Вход для детей до 12 лет свободный.