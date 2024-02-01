Светлана Василькова: мы воодушевлены уровнем проведения выборов в Азербайджане

Прошедшие сегодня президентские выборы в Азербайджане продемонстрировали высокий уровень организации, а пришедшие на участки избиратели показали свою заинтересованность в определении будущего республики. О том, как прошло голосование, "Вестнику Кавказа" рассказала наблюдатель из РФ Светлана Василькова

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Международные наблюдатели были воодушевлены сегодня уровнем проведения президентских выборов в Азербайджане, заявила в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" наблюдатель из России от организации "Гражданский диалог" Светлана Василькова, подводя итоги прошедшему голосованию.



"Нам сегодня удалось посетить 12 участков. Хочу отметить высокий уровень подготовки выборов. Мы очень воодушевлены высочайшим уровнем проведения голосования, этого действительно очень масштабного для всего государства мероприятия. Также отмечу высокую явку: народ действительно объединен, людям не все равно, кто будет главой государства и кто их поведет дальше ", - прежде всего сказала она.



Наблюдатель обратила внимание, что на выборах были активны молодежь и семьи с детьми. "Отрадно было видеть, сколько на участки пришло молодежи, Мы убедились, что в Азербайджане молодежь занимает активную гражданскую позицию и голосует за своего будущего лидера. Очень порадовало, что приходили семьи на участки с маленькими детьми. Это важный воспитательный аспект: дети видят, что родители голосуют, и пусть пока только активно-пассивным присутствием, но участвуют в избирательном процессе. Это дорогого стоит", - подчеркнула Светлана Василькова.



Также она добавила, что отношения России и Азербайджана сейчас находятся на высочайшем уровне. "По стобалльной системе я оцениваю отношения России и Азербайджана на 100 баллов. Мы видим, что в сегодняшней непростой геополитической ситуации Азербайджан занимает пророссийскую позицию. В дипломатии азербайджанские деятели показывают себя высочайшими профессионалами. По тому, что происходит между нашими странами, мы можем быть уверенными, что наши связи были, есть и всегда будут на самом высоком уровне", - заключил наблюдатель от "Гражданского диалога".