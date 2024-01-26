Свет отключат на пару дней в Абхазии

В Абхазии не будет электричества с 3 по 5 февраля. "Черноморэнерго" опубликовал график отключений света в соцсетях. В республике также отключили российские каналы.

Абхазию оставят без света на несколько дней, электричество на всей территории республики отключат с 3 по 5 февраля, сообщает пресс-служба компании "Черноморэнерго".

Организация на своей странице в соцсетях опубликовала график отключения света в республике. По словам гендиректора "Черноморэнерго" Тимура Джинджолия, в настоящее время ситуация с электричеством остается крайне сложной.

Ранее в компании заявили, что отключения связаны с уменьшением поставок из России. Однако сейчас подача света ограничена в двух частях республики.

Помимо этого, в Абхазии ограничили вещание российских телеканалов. Как отметил замглавы Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Роланд Ратия, причинами отключения стали устаревшее оборудование и увеличение тарифов на энергию.