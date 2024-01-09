Воды и света не будет завтра в Абхазии

Отключения света ожидаются завтра по всей Абхазии. Кроме того, у части жителей Сухума отключат и воду.

Ситуация с электро- и водоснабжением завтра будет проблематичной в Абхазии. Ожидаются отключения как света, так и воды

Отключение воды в Абхазии

В Сухуме на сутки прекратится подача воды. Как пояснили в "Водоканале", это связано с ремонтом водовода. Водоснабжение в части абхазской столицы прекратится в полночь.

Воды не будет, в частности, в Новом районе и Старом поселке. Без водоснабжения останутся также ВИЭМ, Маяк, Адыгейская улица, а также нагорная часть Сухума и центр.

Отключение электричества в Абхазии

Если воду отключат только в столице, то света не будет по всей республике, заявляет Черноморэнерго.

Отключения вызваны уменьшением поставок из РФ. Однако подача электричества будет ограничена и в тех районах, которые получают энергию из России, и там, где используется электричество от ИнгурГЭС.

Не исключается, что перебои с электричеством могут продлиться и дольше одного дня, об этом сообщат дополнительно.