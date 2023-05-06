Судья с мировым именем поделился опытом с азербайджанскими арбитрами

Глава Судейского комитета ФИФА прибыл в Баку. В ходе поездки Пьерлуиджи Коллина пообщался с местными арбитрами и провел встречу с главой АФФА.
Глава Судейского комитета Международной федерации футбола Пьерлуиджи Коллина прилетел в Баку. Соответствующую информацию подтвердили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.
В ходе поездки известный в прошлом итальянский судья провел встречу с местными арбитрами и поделился с ними своим опытом.
Кроме того, Коллина посетил Олимпийский стадион. Там он пообщался с генсеком АФФА, а также с арбитрами, работающими на матчах азербайджанского чемпионата.