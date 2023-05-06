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Судья с мировым именем поделился опытом с азербайджанскими арбитрами

Судья с мировым именем поделился опытом с азербайджанскими арбитрами
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава Судейского комитета ФИФА прибыл в Баку. В ходе поездки Пьерлуиджи Коллина пообщался с местными арбитрами и провел встречу с главой АФФА.

Глава Судейского комитета Международной федерации футбола Пьерлуиджи Коллина прилетел в Баку. Соответствующую информацию подтвердили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

В ходе поездки известный в прошлом итальянский судья провел встречу с местными арбитрами и поделился с ними своим опытом.

Кроме того, Коллина посетил Олимпийский стадион. Там он пообщался с генсеком АФФА, а также с арбитрами, работающими на матчах азербайджанского чемпионата.

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