Судья с мировым именем поделился опытом с азербайджанскими арбитрами

Опубликовано: 5:29, 6 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Судейского комитета ФИФА прибыл в Баку. В ходе поездки Пьерлуиджи Коллина пообщался с местными арбитрами и провел встречу с главой АФФА.

Глава Судейского комитета Международной федерации футбола Пьерлуиджи Коллина прилетел в Баку. Соответствующую информацию подтвердили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

В ходе поездки известный в прошлом итальянский судья провел встречу с местными арбитрами и поделился с ними своим опытом.

Кроме того, Коллина посетил Олимпийский стадион. Там он пообщался с генсеком АФФА, а также с арбитрами, работающими на матчах азербайджанского чемпионата.